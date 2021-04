TAP reabre medidas de adesão voluntária por uma semana

A TAP decidiu abrir por mais uma semana o programa de medidas de adesão voluntária que esteve em vigor com o objectivo de reduzir o quadro de pessoal da transportadora aérea. A decisão foi comunicada este sábado à noite aos trabalhadores pelo responsável dos recursos humanos da empresa, Pedro Ramos. Na mensagem, o gestor diz que o programa é reaberto entre este domingo, dia 11, e a próxima sexta-feira, dia 16.

“Tendo em consideração as várias mensagens e pedidos extraordinários de adesão a medidas laborais de adesão voluntária, a administração decidiu viabilizar um novo e último período durante o qual medidas voluntárias estarão disponíveis para todos os trabalhadores da TAP”, tal como aconteceu entre os dias 11 de Fevereiro e 24 de Março (e que contou também com um prolongamento do prazo de dez dias).

Esta informação surge apenas 24 horas após a administração ter enviado uma outra mensagem aos trabalhadores, na qual faziam um balanço das adesões e afirmavam que no dia 16 começava uma nova ronda de medidas destinada apenas aos trabalhadores identificados como dispensáveis por parte da companhia aérea.

Na mensagem enviada na sexta-feira à noite, a administração dizia que os próximos passos passavam por “concluir a análise dos processos voluntários em curso” e “identificar, com base nos critérios já comunicados, designadamente de produtividade/absentismo, experiência, contributo, custo e habilitações, os trabalhadores junto dos quais se irá dar início a uma nova e última vaga de adesão a rescisões por mútuo acordo, reformas e pré-reformas, com manutenção das mesmas condições já anteriormente oferecidas a todos os trabalhadores, bem como reabrir uma nova e última fase de candidaturas de integração na Portugália”.

Com esta última medida, e com os trabalhadores visados a serem confrontados com o cenário de uma saída em piores condições, a empresa espera evitar um despedimento colectivo.

No caso das rescisões voluntárias, estas contemplam, além do que a lei prevê, uma majoração de 25% e uma bonificação de 2,5 salários até ao limite de 250 mil euros, com acesso ao subsídio de desemprego. Nos casos em que o valor a pagar ao trabalhador for superior a 50 mil euros, a TAP diz que dividirá o montante em três anos: 40% no primeiro ano e 30% em cada um dos dois anos seguintes (com uma bonificação de 5%).

Aposta nas rescisões por mútuo acordo

De acordo com os dados divulgados na sexta-feira, mesmo depois dos acordos de emergência, medidas de adesão voluntária e transferências para a Portugália, a TAP identifica ainda 490 a 600 trabalhadores, “à data de hoje [sexta-feira, 9 de Abril]”, que são vistos como estando em excesso na transportadora aérea.

Segundo a mensagem aos funcionários do grupo enviada pelo presidente do conselho de administração, Miguel Frasquilho, e pelo presidente da comissão executiva, Ramiro Sequeira, o grupo de trabalhadores visado vai ser “retirado do layoff em curso, o que será devidamente comunicado, de modo individual e personalizado, a partir do próximo dia 16 de Abril”. Isto, dizem os gestores, para tentar “evitar o recurso a medidas unilaterais”, ou seja, o despedimento colectivo.

No balanço que foi feito, a gestão diz que houve 690 adesões ao programa de medidas voluntárias que foram efectivadas, das quais 70% (483) estão ligadas a rescisões por mútuo acordo. Seguem-se 14% a trabalho em tempo parcial, 8% a passagens à situação de reforma, 6% a pré-reformas e 3% a licenças sem vencimento.

Tendo em conta a questão do trabalho em part-time, isto representa, refere-se, “um redimensionamento de cerca de 630 postos de trabalho”. Já o programa que envolve a saída da TAP e a entrada na Portugália (ambas da TAP SGPS) “tem neste momento cerca de 45 candidaturas em análise”.

A estes números, junta-se a implementação das medidas decorrentes dos acordos de emergência assinados com vários sindicatos, que permitem “preservar até 750 postos de trabalho”.