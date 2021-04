Pandemia ameaça remessas para países que mais dependem delas

Portugal, quando se olha para o aumento de 1,6% registado nas remessas para fora do país feitas por imigrantes em 2020, parece ser para já uma excepção, mas as perspectivas para o globo são as que a pandemia, uma crise sanitária com consequências económicas nunca vistas e especialmente graves para os sectores mais frágeis da população, conduza a uma redução das remessas enviadas para os países emergentes e em desenvolvimento, aqueles que mais dependem destes fluxos nas suas economias.