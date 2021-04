Administração da Semapa considera subida da contrapartida da OPA “oportuna”

Valor oferecido por acção no anúncio preliminar foi revisto em alta, na semana passada, de 11,40 euros para 12,17 euros.

O conselho de administração da Semapa considerou que a nova contrapartida oferecida pela Sodim no âmbito da OPA é oportuna, notando que esta “merece ser tida em consideração” e poderá ser aceite pelos accionistas.

“O conselho de administração da Semapa reitera ser seu entendimento que a oferta é oportuna e as suas condições adequadas”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Sodim aumentou em 6,8% a contrapartida oferecida à Semapa, no âmbito do anúncio preliminar de oferta pública de aquisição (OPA), passando de 11,40 euros para 12,17 euros, conforme foi comunicado ao mercado em 6 de Abril.

Em Fevereiro, a Semapa anunciou que a Sodim, holding da família Queiroz Pereira, pretendia lançar uma OPA “geral e voluntária” sobre as acções que não detém na empresa.

No comunicado enviado esta segunda-feira à CMVM, a administração da empresa, que opera nos sectores de pasta e papel (Navigator), cimento (Secil) e ambiente, sublinhou que a contrapartida da oferta “merece ser tida em consideração e é susceptível de ser aceite pelos accionistas”.

A oferta da Sodim representa um prémio de 46,1% em relação ao preço médio ponderado das acções da Semapa no mercado entre 11 de Março de 2020 e 18 de Fevereiro de 2021 (8,33 euros).

Por outro lado, equivale a um prémio de 28,1% face à cotação de 18 de Fevereiro de 2021 (9,50 euros) e de 46,4% em comparação com “o preço médio ponderado das acções no mercado regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses imediatamente anteriores, à data de 18 de Fevereiro de 2021, o qual é de 8,31 euros por acção”.

A Sodim detém, através da subsidiária Cimo – Gestão de Participações, 71,906% do capital social da Semapa, correspondentes a 73,167% dos direitos de voto da sociedade visada.

O lançamento da oferta encontra-se sujeito a diversas condições descritas no anúncio preliminar, entre elas a concessão pela CMVM do registo prévio da oferta.

Na sessão desta segunda-feira da bolsa, as acções da Semapa caíram 0,81% para 12,20 euros.