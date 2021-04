Caso Cashball com três arguidos mas sem André Geraldes

Paulo Silva, o empresário acusado de subornar árbitros de andebol e alguns jogadores de futebol, por indicação do ex-director-geral do Sporting André Geraldes, foi formalmente acusado pelo Ministério Público. Mas não irá sozinho a julgamento. Acusados foram ainda o empresário desportivo José Manuel Mira Gonçalves e Gonçalo Nuno Esteves Rodrigues, outro antigo funcionário dos “leões” de Alvalade. De fora do processo ficaram André Geraldes, por falta de provas, e o próprio clube de Alvalade.