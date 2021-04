Segunda, na TV: Passámos por Cá entre tesouros do património, Victoria e cidades resilientes

CINEMA

Passámos por Cá

TVCine Top, 18h

Após a grave crise financeira de 2008, o inglês Ricky Turner esforça-se por alimentar a sua família. As dificuldades levam-no a tomar uma decisão arriscada: trabalhar por conta própria num franchise de entregas. Os meses vão passando e a falta de dinheiro, associada ao excesso de trabalho e às preocupações com o negócio, quase o levam ao desespero. Realizado por Ken Loach e escrito por Paul Laverty, Passámos por Cá esteve em competição pela Palma de Ouro em Cannes e foi nomeado para o BAFTA de melhor filme. Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Nikki Marshall e Rhys Stone dão vida às personagens.

Grita Liberdade

Cinemundo, 21h

Donald Woods (Kevin Kline) é jornalista na África do Sul do apartheid. Quando conhece o activista Steve Biko (Denzel Washington), a sua visão muito crítica deste homem muda radicalmente. O trágico destino de Biko, assim como o livro que Woods irá escrever sobre ele, vão ter graves repercussões sobre a sua vida e da sua família. Dirigido por Richard Attenborough, o filme obteve três nomeações para os Óscares, incluindo melhor actor secundário para Washington.

Victoria

RTP2, 00h15

Victoria é uma jovem espanhola a divertir-se numa discoteca de Berlim, onde faz quatro amigos. Acabam por arranjar problemas e roubar um carro, que ela conduz. O que começa como uma aventura inocente e divertida acaba por se transformar num pesadelo de proporções inimagináveis. Realizado por Sebastian Schipper, segundo um argumento seu, de Olivia Neergaard-Holm e de Eike Frederik Schulz, este filme dramático e ultra-realista segue os actores (Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit e Max Mauff) num só plano-sequência.

Os Intocáveis

Fox Movies, 00h46

Filme de Brian de Palma, com argumento de David Mamet. Eliot Ness (Kevin Costner) é o agente federal destacado para acabar com o tráfico de álcool de Al Capone (Robert De Niro). George Stone (Andy Garcia), Oscar Wallace (Charles Martin Smith) e o polícia Jim Malone (Sean Connery, Óscar de melhor actor secundário) vão unir forças para cumprir esta missão, que se vai revelar difícil e sangrenta.

DOCUMENTÁRIOS

Tesouros da UNESCO

RTP2, 16h07

Estreia. O historiador australiano Christopher Clark parte à descoberta de paisagens naturais e monumentos classificados como património mundial, um pouco por todo o planeta. No episódio de hoje, dedicado ao continente africano, vai das pirâmides egípcias ao Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, passando também pela Etiópia e pelo Quénia. Destinos dos próximos dias: Índia, Médio Oriente, América Latina, Europa e Sudeste Asiático.

Encontros em Cidades Únicas

RTP2, 20h34

Estreia. Chinguetti, na Mauritânia, ponto comercial estratégico desde a Idade Média e jóia de cultura e arquitectura, está hoje ameaçada pelo avanço do deserto. É aqui que começa a viagem da jornalista francesa Alexandra Alevêque enquanto anfitriã de uma série documental destinada a explorar cidades que prosperaram apesar das condições extremas que rodeiam quem lá vive. Seguem-se Longyearbyen (Noruega), Yakutsk (Sibéria, Rússia), La Paz (Bolívia), Ganvié (Benim), Manila (Filipinas), Las Vegas (EUA) e Aarhus (Dinamarca), para conhecer de segunda a sexta-feira.

Foto Encontros em Cidades Únicas

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

O veterano Ruy de Carvalho, um dos mais importantes e completos actores que já pisaram as tábuas portuguesas, conversa com Fátima Campos Ferreira no programa de entrevistas informais em que os convidados falam na Primeira Pessoa sobre a sua vida e carreira.

INFANTIL

Barbapapa

Nick Jr., 17h43

Novo episódio da série que transpõe para a animação as personagens de literatura infantil criadas, na Paris de 1970, pelo casal Annette Tison (arquitecta francesa) e Talus Taylor (professor norte-americano). Os Barbapapa (nome inspirado no termo francês para algodão-doce) pertencem a uma espécie peculiar, que tem a capacidade de se metamorfosear. O colorido clã é formado por Barbapapá, Barbamamã e os sete filhos, cada um com as suas paixões e vocações, os seus medos e sonhos.