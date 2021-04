Portugal recebe esta quarta-feira as primeiras 30 mil vacinas da Janssen

No próximo fim-de-semana deverão ser vacinados 210 mil profissionais das escolas até ao secundário. A meta é chegar à primeira semana de Junho com a primeira dose administrada a todas as pessoas até aos 60 anos.

As primeiras 30 mil vacinas da Janssen contra a covid-19 vão chegar a Portugal esta quarta-feira. A vacina da farmacêutica do grupo Johnson & Johnson distingue-se das restantes três (Pfizer, Moderna e AstraZeneca) por ser de toma única e poder ser armazenada durante três meses num frigorífico normal, o que facilita a logística em torno da sua distribuição e aplicação. Com este reforço, Portugal fica com 1,9 milhões de doses de vacina disponíveis para administrar durante este mês de Abril.