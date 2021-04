Fiscalistas apontam “erro” na não pronúncia dos crimes de fraude fiscal

Assim que se ouviram as palavras do juiz Ivo Rosa, na leitura de decisão instrutória da chamada Operação Marquês, dizendo que o arguido José Sócrates não iria ser pronunciado pelos três crimes de fraude fiscal de que estava acusado, porque “inexiste qualquer norma legal no nosso ordenamento jurídico que imponha a um cidadão a obrigação de declarar, em de sede IRS, os proventos obtidos com o cometimento de um crime”, houve especialistas em Direito Fiscal que consideram de imediato tratar-se de “um erro”.