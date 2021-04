Transparência vai ouvir PGR, juízes e constitucionalistas sobre sociedades secretas

Depois de o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano se ter queixado que a Comissão de Transparência não ouviu a maçonaria sobre as propostas do PAN e do PSD para que os políticos e altos cargos públicos passem a declarar se pertencem a alguma sociedade dita “discreta” ou de índole secreta, os deputados vão ouvir algumas personalidades presencialmente nas próximas semanas.