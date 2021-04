PS lança mais dois candidatos: Pedro Coimbra candidata-se em Penacova e António Gameiro a Ourém

O PS lançou este fim-de-semana mais dois candidatos às eleições autárquicas (e são ambos deputados à Assembleia da República): Pedro Coimbra será candidato a Penacova e António Gameiro à Câmara de Ourém.

“Nasci em Penacova, cresci em Penacova, sou presidente da Assembleia Municipal de Penacova e ligam-me ao concelho muitos laços. Portanto, entrego-me a esta causa com grande dedicação, com grande empenho e com grande motivação para continuar a ajudar o concelho de Penacova”, afirmou este domingo Pedro Coimbra à agência Lusa. O candidato foi escolhido pela comissão política de Penacova do PS no sábado. A nota informa igualmente que actual presidente da câmara, Humberto Oliveira, será o cabeça de lista à assembleia municipal, uma vez que por não se poder recandidatar por já ter sido autarca durante 12 anos (há quatro anos foi eleito para um terceiro mandato, tendo derrotado o adversário do PSD, António Simões).

Pedro Coimbra, que do lado do PSD terá Álvaro Coimbra, diz que esta é uma candidatura “para mais do que um mandato”. Com 48 anos, o socialista considera que os desafios para o futuro “são muito grandes” e tem entre as principais preocupações a criação de estratégias que ajudem a minimizar os impactos económicos e sociais que a situação pandémica deixará no território.

O candidato considera que “há oportunidades para aproveitar” e elege a captação e aproveitamento dos fundos comunitários como uma das mais importantes através da criação de postos de trabalho e de infra-estruturas públicas, “para fixar populações e para atrair gente, mais jovens e menos jovens, cidadãos nacionais ou de outros países”.

Em 2019, Pedro Coimbra protagonizou um caso de uso indevido da imagem de Marcelo Rebelo de Sousa, que surgia junto ao candidato socialista num flyer de propaganda para as eleições legislativas. A imagem não autorizada levaria até à publicação de uma nota pelo Palácio de Belém: “O Presidente da República não autoriza nem autorizará a utilização da sua imagem por qualquer candidato ou candidatura às próximas eleições”. O episódio levaria o PS a pedir publicamente desculpas ao Presidente da República.

Mais recentemente, o deputado socialista viu a sua imunidade parlamentar ser levantada (com os votos a favor de todos os partidos menos do PS) para responder num processo em que era acusado ter injuriado um juiz de uma prova de pesca. A queixa acabou por ser retirada e o processo arquivado.

"Uma campanha de esclarecimento"

Também António Gameiro, advogado e professor universitário, foi escolhido “por vontade unânime dos militantes do PS”. “Chegou a hora de devolver de forma efectiva e directa a minha devoção e o meu amor à nossa terra, ao concelho de Ourém, e usar o meu conhecimento e influência política para ajudar todos os oureenses a viverem em melhores condições”, escreveu na sua página de Facebook.

O candidato socialista quer um concelho "moderno, empreendedor, inovador e competitivo, mas diferenciado a nível nacional e internacional”. António Gameiro, de 50 anos, promete “uma campanha de esclarecimento e de verdade” e “inabalável capacidade de trabalho e honestidade”.

Nas últimas eleições autárquicas, a coligação PSD/CDS-PP Ourém Sempre conquistou a Câmara com 47,24% dos votos, somando quatro mandatos, enquanto o PS garantiu três mandatos com 34,42% dos votos. com Lusa