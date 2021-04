Parlamento do Irão apresenta queixa contra o Presidente Hassam Rouhani

O Parlamento do Irão decidiu apresentar uma queixa contra Hassan Rouhani com a justificação de que o Presidente do país ignorou leis aprovadas pela câmara de deputados, uma medida que, segundo observadores internacionais, será uma admoestação pelos seus esforços de reactivação do acordo nuclear. As conversações com as potências que assinaram o acordo em 2015 prosseguem na quarta-feira em Viena, numa altura em que há indicações de que os Estados Unidos estão dispostos a levantar algumas das sanções impostas pela anterior administração Trump que sejam “inconsistentes” com o acordo de 2015.