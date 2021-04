Irão: Instalações nucleares de Natanz registam incidente na rede de distribuição eléctrica

Presidência do Irão/EPA

Acidente deu-se no complexo onde as autoridades iranianas lançaram novas cascatas de centrifugadoras proibidas pelo acordo nuclear de 2015.

As instalações nucleares de Natanz sofreram este domingo um incidente na rede de distribuição elétrica, noticiou a televisão estatal, que citou o porta-voz do programa nuclear civil do Irão.

Behrouz Kamalvandi não forneceu mais detalhes, adiantando apenas que não houve feridos.

Houve “um acidente em parte da rede eléctrica na instalação de enriquecimento Shahid-Ahmadi-Rochan”, disse o porta-voz a agência de notícias Fars, referindo-se ao complexo nuclear de Natanz, onde as autoridades iranianas lançaram na véspera novas cascatas de centrifugadoras proibidas pelo acordo nuclear iraniano de 2015.

O Presidente, Hassan Rohani, inaugurou a nova fábrica de montagem de centrifugadoras em Natanz no sábado.

As novas centrífugas oferecem ao Irão a capacidade de enriquecer urânio mais rapidamente e em maiores quantidades, em volumes e com um grau de refinamento proibido pelo acordo de 2015 alcançado em Viena entre aquele país e a comunidade internacional.

Os Estados Unidos denunciaram unilateralmente esse acordo em 2018, restabelecendo as sanções dos EUA, que tinham sido levantadas ao abrigo do pacto.

Uma explosão em Julho danificou as instalações de Natanz. Mais tarde, o Irão indicou que o incidente se deveu a sabotagem.