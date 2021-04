Covid-19: rusga da polícia belga a uma festa ilegal acaba com um morto

Um jovem morreu na madrugada deste domingo na Bélgica, ao cair de uma janela quando tentava escapar a operação policial contra uma pequena festa ilegal num hotel de Antuérpia.

A polícia foi ao local depois de uma queixa de ruído numa das habitações do hotel, de acordo com a procuradoria da cidade. Quando os agentes chegaram, as oitos pessoas que participavam na festa tentaram esconder-se.

O jovem de 21 anos saiu pela janela e acabou por cair.

As tentativas de reanimação foram infrutíferas, segundo a procuradoria, que abriu uma investigação para determinar as circunstâncias exactas da morte.

O presidente da Câmara de Antuérpia, Bart de Wever, transmitiu as suas condolências à família e expressou a sua tristeza pelo sucedido, refere a agência de notícias Belga.

“Estou consternado pela morte deste jovem. A morte de alguém de tão curta idade leva-nos sempre a considerar seriamente os efeitos sobre a saúde mental da população dos longos períodos de confinamento”, lamentou.

“Espero manter um debate social tranquilo sobre isto”, acrescentou o presidente da câmara em relação às restrições que impedem a presença na mesma casa de pessoas alheias ao agregado familiar.