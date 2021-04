Boris Johnson recusa cimeira para estabilizar situação na Irlanda do Norte

O governo britânico terá recebido com desinteresse a proposta do seu congénere irlandês para conversações de urgência.

Após uma semana de violência na Irlanda do Norte, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, terá recusado a realização de uma cimeira de urgência com o seu congénere da Irlanda. A notícia é avançada pelo Observer, dando conta de que a proposta do governo de Dublin para uma conferência ao mais alto nível para ajudar a estabilizar a situação foi recebida sem entusiasmo em Downing Street.