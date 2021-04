Sagres retoma a epopeia dos Descobrimentos num edifício encerrado há 15 anos

As obras de reabilitação do Centro Expositivo de Sagres estão concluídas e a sua musealização está prestes a arrancar pelo que a reabertura do espaço, encerrado há década e meia, está prevista para Novembro. A Direcção Regional da Cultura (DRC) do Algarve pretende transformar o promontório num “pólo cultural de referência” na região, não se conformando apenas com a projecção e narrativas de histórias de um sítio carregado de mitos. “A arte contemporânea também deverá ter aqui lugar”, avança a directora Regional da Cultura, Adriana Nogueira, destacando que vai ser proporcionado ao visitante uma “viagem pela história” dos Descobrimentos portugueses com recurso a conteúdos multimédia.