“Foi uma chapada na cara, mas vivo de forma tranquila” — a esperança dos doentes de Parkinson com diagnóstico precoce

A doença de Parkinson não é diagnosticada só aos mais velhos. Carmo e Rui são dois exemplos de doentes mais jovens. A doença não os impede de serem activos e viverem bem com as suas limitações.

Em Portugal existem entre 18 a 20 mil doentes diagnosticados com Parkinson e estima-se que cerca de 10% seja de início precoce. Especialistas e doentes pedem uma resposta diferenciada para as pessoas que têm de viver com a doença em idades mais jovens. Este domingo assinala-se o Dia Mundial da Doença de Parkinson.