Zero pede travão aos projectos mineiros até haver legislação

As consultas referentes a novos pedidos de concessões mineiras devem ser suspensos até que esteja em vigor a regulamentação da lei que foi anunciada há mais de meio ano. A associação ambientalista Zero pediu isso mesmo ao Ministério do Ambiente e da Acção Climática, numa missiva em que também solicita a anulação das consultas públicas em curso, nomeadamente para os projectos de concessão “Banjas”, para a exploração de ouro e outros minérios no parque das Serras do Porto, e a concessão “Borralha” para reactivar a exploração de volfrâmio em Montalegre.