Um Sporting pressionado por medos novos

A I Liga tem sido marcada por um líder calmo, consistente e, a partir de determinada altura, pontualmente muito confortável. Este contexto está, porém, menos claro para o Sporting actual. O nível exibicional caiu nas últimas semanas e a perda de pontos que se adivinhava surgiu na última jornada, no empate (1-1) frente ao Moreirense.

E o Sporting vive algo único na temporada: tem outro jogo de campeonato para reagir a uma perda de pontos inesperada. Depois dos empates a um golo frente ao Famalicão, em Dezembro, e Rio Ave, em Janeiro, os “leões” tiveram jogos das taças para reagirem aos tropeções e regressarem ao campeonato, semanas depois, já com o “reset” mental feito.

Agora, é diferente. Ao empate frente ao Moreirense segue-se um novo duelo de campeonato, frente ao Famalicão (20h, SPTV), numa fase em que o resultado que sair do jogo de Alvalade tem, mais do que um significado pontual, um lado mental.

Será este um Sporting prestes a quebrar na recta final? Ou será, por outro lado, uma equipa capaz de regressar aos triunfos e manter o FC Porto à distância? Uma vitória – sobretudo se for clara – será, por certo, uma forma de esfriar o ímpeto portista e dar resposta a estes novos medos que assolarão o jovem plantel “leonino”.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, garante, porém, que a equipa, com alguns jogadores “inconscientes”, não sente esses efeitos mentais. “Tenho muitos jogadores inconscientes”, disparou, entre risos, na antevisão da partida. E acrescentou: “Já estive em grupos que sentiam muito mais [efeito mental do empate]. Sinto a equipa bem e, concordem ou não, eu entendo que a equipa está a melhorar nos últimos jogos”.

Com o Famalicão é ir pelo ar

Para voltar aos triunfos, o Sporting, que vai a jogo sem Gonçalo Inácio e Bruno Tabata, lesionados, enfrenta uma das piores equipas que poderia pedir. Descontando os três grandes, o Famalicão é, neste momento, a par do Gil Vicente, a equipa da I Liga em melhor forma em matéria pontual.

Com um empate e duas vitórias nos últimos três jogos, a troca de Jorge Silas por Ivo Vieira teve o efeito pretendido com a “chicotada”: colocar a equipa a jogar o futebol que o plantel faria prever.

Os minhotos ainda não perderam com o novo técnico e esse é um factor de confiança a ter em conta, mas há um dado que dará que pensar na preparação deste jogo. Pelos dados do WhoScored, o Sporting já marcou sete golos de bola parada na I Liga e o Famalicão é, de longe, a equipa mais frágil neste domínio: já sofreu 13 e é mesmo a segunda equipa do campeonato mais frágil no jogo aéreo (pior só o Rio Ave).

Coates, Feddal, Neto, Palhinha ou Paulinho, todos a rondarem ou a superarem 1,90m de altura, estarão, previsivelmente, num contexto ideal para brilharem frente a uma equipa cujo técnico garante ser ambiciosa.

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, apontou que a diferença de valor individual e estatuto entre as duas equipas não colocará os minhotos à procura de um empate.

“Sabemos que o Sporting é um adversário com uma valia enorme. É o primeiro classificado e a melhor equipa. Mas nós também temos os nossos argumentos e vamos lutar pelo resultado. Isso passa por procurarmos os três pontos. Sabemos que será uma tarefa difícil, mas não fazia sentido irmos a Alvalade e não tentar os três pontos”, referiu, na conferência de imprensa de antevisão da partida.