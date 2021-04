Sp. Braga cede empate frente ao Belenenses SAD

Minhotos não conseguiram segurar a vantagem de um golo e ficam agora a três pontos do terceiro lugar do Benfica.

O Sp. Braga empatou este domingo (1-1) com o Belenenses SAD, em partida da 26.ª jornada da I Liga, não conseguindo repor a diferença de um ponto para o Benfica, estando agora a três do terceiro lugar, enquanto a equipa de Belém segue no 13.º lugar, com 27 pontos, atenta ao Famalicão, que encerra a ronda frente ao Sporting, em Alvalade.

Depois de uma vitória sofrida na deslocação a Faro, o Sp. Braga entrou disposto a evitar surpresas, apesar das aproximações perigosas da equipa de Petit à baliza de Matheus, o guarda-redes brasileiro dos minhotos que brilhou intensamente numa finalização de Miguel Cardoso (20').

Antes, com Galeno a desestabilizar a defesa dos “azuis”, Raul Silva, Ricardo Horta e Sporar (titular depois do golo “salvador” em Faro) tinham já construído ocasiões suficientes para desfazer o nulo, o que Kritciuk não autorizou, tapando a baliza dos visitantes. A elasticidade do guarda-redes russo foi determinante para adiar o golo de Sporar (26'), mas insuficiente perante a entrada de Nico Gaintán, dez minutos depois, num lance de ressaltos que acabou por isolar o argentino para inaugurar o activo.

Apesar do maior ascendente dos minhotos, o Belenenses SAD não se rendeu e chegou mesmo ao empate numa transição eficaz: Rúben Lima solicitou Cassierra na profundidade e o melhor marcador dos “azuis” teve a velocidade, arte e a tranquilidade necessárias para tirar Matheus e Raul Silva do caminho, marcando um excelente golo (59').

O Sp. Braga acusou o golpe e sentiu grandes dificuldades para recuperar o controlo do jogo e gerir as próprias emoções. Carvalhal e Petit prepararam um final de tarde de grande incerteza, com o Sp. Braga a arriscar tudo para alcançar a vitória e o Belenenses SAD a perceber que o tempo era de defender um ponto importante... o que acabou por conseguir depois de mais um par de intervenções seguras de Kriciuk.