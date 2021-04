Nuno Borges e Francisco Cabral campeões do Challenger de Oeiras

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral sagraram-se este domingo campeões de pares do Oeiras Open II, o segundo torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que decorreu no Complexo Desportivo do Jamor.

A dupla portuguesa derrotou na final o russo Pavel Kotov e Chung-hsin Tseng, do Taipé, em dois sets, com os parciais de 6-1 e 6-2, em apenas 50 minutos, a encerrar o torneio português, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT).

Naquela que foi a primeira final de pares para os dois jovens portugueses, ambos de 24 anos, conquistaram igualmente o seu primeiro título challenger na vertente de pares, num dia em que o maiato Borges se tornou vice-campeão do Oeiras Open II, depois de perder a final de singulares ante o argentino Pedro Cachín.