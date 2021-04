Moreirense bate Gil Vicente e ascende a sétimo na I Liga

O Moreirense venceu este domingo o Gil Vicente, por 2-1, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Barcelos, e ascendeu provisoriamente ao sétimo lugar.

Depois do empate na recepção ao Sporting, a formação de Moreira de Cónegos voltou às vitórias graças a um autogolo do brasileiro Ygor Nogueira (72'). Rafael Martins deu vantagem à formação vimaranense na conversão de uma grande penalidade (19'), com Pedro Marques a igualar (47') no início da segunda parte.

O Moreirense sobe provisoriamente ao sétimo lugar, com 34 pontos, enquanto o Gil Vicente, que tinha vencido nas últimas três jornadas, permanece na 10.ª posição, com 28 pontos, a par de Tondela e Rio Ave.