Liga Europeia de hóquei com final-four 100% portuguesa

Quando a final-four da Liga Europeia de hóquei em patins 2020-21 arrancar, a 15 de Maio, só haverá equipas portuguesas em pista. FC Porto, Oliveirense, Sporting e Benfica apuraram-se para a próxima fase da competição que este ano decorre de forma concentrada, no Luso.

Depois de ao FC Porto ter bastado um empate diante do Óquei de Barcelos (3-3) para segurar o primeiro lugar do Grupo A, e o respectivo apuramento, houve novo empate no jogo decisivo do Grupo B.

Sporting e Oliveirense anularam-se num jogo como muitos golos (6-6). Se do lado da Oliveirense, Marc Torra se destacou, ao apontar três golos, do lado dos “leões” a divisão foi equitativa: Telmo Pinto, Pedro Gil, Toni Pérez, Ferran Font, João Souto e Romero marcaram um cada um.

Este resultado permitiu à Oliveirense vencer o Grupo B e ao Sporting qualificar-se para a final-four na qualidade de melhor segundo classificado desta fase de grupos.

No último encontro do dia, o Benfica comprovou o bom momento que atravessa, batendo o crónico candidato ao título, o Barcelona, por 6-2. Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto bisaram, sendo os restantes golos marcados por Diogo Rafael e Sergi Aragonez. Do lado dos catalães, Panadero e Alvarez limitaram-se a reduzir a desvantagem.