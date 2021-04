Liga espanhola ao rubro com mais um tropeção do Atlético

No Benito Villamarín, o Atlético foi a jogo com João Félix no “onze” – saiu aos 48’ –, enquanto o Betis deixou William Carvalho no banco até aos 89’.

Com apenas quatro vitórias nos últimos dez jogos da Liga espanhola, o Atlético de Madrid tem tratado de garantir que a prova fica animada na recta final. Neste domingo, a equipa da capital voltou a tropeçar.

O empate a um golo em Sevilha, frente ao Betis, recoloca o Atlético na liderança do campeonato (perdida provisoriamente depois do clássico deste sábado), mas já só tem um ponto de vantagem para o Real Madrid e dois para o Barcelona. Já o Betis perdeu a oportunidade de chegar ao quinto lugar, de acesso à Liga Europa – está em sexto, posição de apuramento para a Conference League.

No Benito Villamarín, o Atlético foi a jogo com João Félix no “onze” – saiu aos 48’ –, enquanto o Betis deixou William Carvalho no banco até aos 89’.

O jogo arrancou praticamente com o Atlético em vantagem, por cortesia de Ferreira-Carrasco. O belga finalizou com classe uma boa jogada do Atlético construída ao primeiro toque entre Félix, Correa e Carrasco.

A partir daqui o Betis tomou conta do jogo, ainda que não houvesse grandes oportunidades de golo. Houve, porém, oportunidade para uma grande finalização do ex-FC Porto Cristian Tello, que fez o empate num remate com a bola no ar.

Se a primeira parte já tinha dado mais Betis, a segunda deu mais ainda. A equipa de Sevilha teve duas boas ocasiões para chegar à vantagem, aos 74’ e 76’, mas o resultado não mais se alterou.

É certo que o Atlético esteve perto do golo aos 90’, por Correa (valeu Claudio Bravo), mas a lógica do jogo imperou.