Inter e Juventus sofrem, mas sobrevivem em Itália

A oito jornadas do final, continuam a ser 12 os pontos que separam Inter de Milão (74) e Juventus (62) na Liga italiana – com o AC Milan pelo meio, com 63 pontos, depois do triunfo no sábado. É este o desfecho da jornada 30 da Série A no que diz respeito à luta pelo título, com vitórias de todos os candidatos.

Neste domingo, ninguém teve uma tarde tranquila. A Juventus recebeu o Génova e venceu por 3-1, num jogo em que passou por problemas, enquanto o Inter não passou da margem mínima (1-0) frente ao Cagliari.

Para os milaneses houve golo do defesa Darmian, aos 77’, numa partida em que o Inter até rematou bastante, mas nem sempre dominou. Teve, ainda assim, situações para construir um resultado mais confortável – teve um golo anulado, um par de oportunidades flagrantes e uma bola à trave.

Em Turim, o jogo foi mais complexo. A Juventus acabou por vencer por um resultado relativamente tranquilo, mas o desfecho poderia ter sido outro.

Depois dos golos de Kulusevski, aos 4’, e de Morata, aos 22’, uma partida aparentemente controlada – e com mais um trio de oportunidades de golo para a Juventus – acabou por complicar-se.

Scamacca reduziu aos 49’ e, aos 55’, o Génova teve uma dupla oportunidade flagrante, em poucos segundos, que poderiam ter dado o empate. A tranquilidade da equipa de Andrea Pirlo chegou aos 70’, numa jogada de McKennie.

Desta partida destaque para as inúmeras jogadas individuais de Chiesa, que continua a ser o jogador em melhor forma na Juventus, e para mais uma assistência para golo de Cuadrado, que já é o segundo jogador das “big 5” com mais assistências no conjunto das provas internas e europeias: são 16, só superadas pelas 19 de Thomas Müller, do Bayern de Munique.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, teve uma tarde discreta e falhou uma boa oportunidade de golo na segunda parte.