Hideki Matsuyama lançado para última volta do Masters

Extraordinária exibição daquele que se torna assim o primeiro japonês a liderar após uma qualquer volta no primeiro major do ano, e sério candidato a primeiro campeão do seu país no Grand Slam do golfe. Foi a primeira volta desta edição sem qualquer bogey, igualando a melhor marca da semana, inicialmente estabelecida por Justin Rose no primeiro dia.

E se para Rose – que hoje perdeu o primeiro lugar pela primeira vez – tal tinha significado, quinta-feira, a liderança, com uma margem de 5 pancadas sobre os segundos (Brian Harman e… Matsuyama), para o nipónico representa também não só a liderança como igualmente uma margem considerável sobre os mais directos perseguidores.

Para Matsuyama – 29 anos, 5 vitórias no PGA Tour e actual 25.º no ranking mundial – esta será a nona vez que inicia a última volta de um major no top-10, mas a primeira em que parte na frente. "Será uma experiência nova para mim. Tudo o que posso fazer é relaxar, preparar-me bem e dar o meu melhor.” Experiência não lhe falta. Há 10 anos, na sua primeira participação, teve honras de melhor amador. Como profissionalr, já registou dois top-10.

A terceira volta sofreu uma interrupção de 1h20 devido a perigo de trovoada. Imediatamente antes disso, Matsuyama tinha acabado de bater um mau drive. Quando o jogo recomeçou, conforme disse, acertou todas as pancadas exactamente como queria. Jogou os últimos 8 buracos em 6 abaixo do Par, com 4 birdies e 1 eagle no 15.

Justin Rose, que iniciara a volta a comandar com a vantagem mínima sobre Will Zalatoris e Brian Harman, repetiu as 72 de sexta-feira e caiu para a vice-liderança. “Foi um dia complicado, quando a tempestade se aproximava, estava muito vento”, disse. "Quando voltámos, parecia que havia ali um período para marcar, mas depois os greens abrandaram muito.”

Matsuyama terá Xander Schauffele este domingo como fellow competitor no grupo de honra. Schauffele é o n.º 6 mundial e foi vice-campeão deste mesmo Masters em 2019, empatado com Brooks Koepka e Dustin Johnson, no ano em que Tiger Woods venceu pela quinta vez. Começam por último às 14h40 locais (19h40 em Lisboa) . Marc Leishman e Justin Rose arrancam 10 minutos antes, e no terceiro grupo a contar do fim estão Will Zalatoris e o canadiano Corey Conners.

Zallatoris, de apenas 24 anos, a jogar apenas o seu terceiro major, e tendo já sido 6.º no Open dos EUA de Setembro, jogou este sábado no grupo de honra com Justin Rose e aguentou-se bem, marcando 71 (-1) e preservando o segundo lugar.

Corey Conners, vindo de uma digna defesa do título no Valero Texas Open da semana passada (não o revalidou mas foi 14.º), antecedida de um 3.º lugar no Arnold Palmer Invitational e de um 7.º no Players Championship, fez um hole-in-one no buraco 6. Tem vindo sempre a melhorar (73-69-68) e está em 6.º com 210 (-6).

Por falar em Valero Texas Open… O seu vencedor, Jordan Spieth, no que interrompeu um jejum de quase três anos e meio sem vitórias, é sexto com 211 (71-68-72). Procura a sua segunda vitória, seis anos depois da primeira (2015). Vai estar lado a lado com Brian Harman, que caiu de 2,º para 8.º ao fazer 74 depois de dois cartões de 69.

O detentor do título e n.º 1 mundial Dustin Johnson, foi eliminado pelo cut na sexta-feira.

