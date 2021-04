Bruno Fernandes supera José Mourinho em Inglaterra

O Manchester United bateu neste domingo o Tottenham por 3-1, em Londres, em jogo da ronda 31 da Liga inglesa.

Com este resultado, a equipa treinada por José Mourinho, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos, mantém o sétimo lugar, a cinco pontos da zona de qualificação europeia, enquanto o vice-líder United, de Bruno Fernandes (titular), chega aos 63 pontos, a 11 do Manchester City. Os “red devils” têm, ainda assim, um jogo a menos.

Em Londres, numa primeira parte parca em oportunidades de golo, a primeira equipa a encontrar a baliza com sucesso foi o United, mas o golo de Cavani, aos 35’, foi anulado por indicação do VAR – tinha havido uma falta de McTominay no início da jogada.

Cinco minutos depois, esta grande jogada colectiva do Tottenham, com um erro de Lindelof pelo meio, permitiu a Son fazer o 1-0 e chegar ao 19.º golo na temporada, em 42 jogos. E é só isto que há para contar de uns primeiros 45 minutos de pouca arte.

Após o intervalo o jogo foi diferente. O United, globalmente dominador, somou vários remates – também o Tottenham teve um par de disparos à baliza adversária – e chegou ao empate aos 57’, por Fred, que marcou o primeiro golo desde 2018, mais de 70 remates depois.

Pogba e Kane também estiveram perto do golo, ambos em boa posição para marcar, mas Cavani tinha contas por ajustar.

Aos 80’, o uruguaio respondeu de “peixinho”, com um cabeceamento no ar, ao cruzamento perfeito de Greenwood. O golo acabou por fazer justiça ao desempenho do United, que foi quem mais quis vencer, e, no que diz respeito a Cavani, foi o sétimo golo na Liga inglesa – cinco deles de cabeça.

O resultado final foi fixado já aos 90+5’, por Greenwood, depois de uma assistência de Pogba.