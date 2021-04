Abel, expulso na primeira parte, perde Supertaça do Brasil

Depois das conquistas da Taça do Brasil e da Libertadores, o técnico português, de 42 anos, falhou neste domingo, no desempate por penáltis, a vitória na Supertaça brasileira.

O Flamengo conquistou neste domingo a Supertaça do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Depois do título vencido em 2020, pela mão de Jorge Jesus, a equipa do Rio de Janeiro derrotou, na final de 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira. O desfecho só surgiu no desempate por pontapés da marca de penálti (6-5), depois do empate a dois golos nos 90 minutos.

O treinador português, que já tinha levado o clube brasileiro à conquista da Taça do Brasil e da Libertadores, acabou por ver boa parte do jogo na bancada, depois de ter sido expulso ainda na primeira parte.

Abel começou por protestar uma decisão da equipa de arbitragem, que lhe exibiu o cartão amarelo. O técnico português continuou a protestar e o árbitro expulsou o treinador do Palmeiras, que já estava sem controlo e… sem máscara.

Também João Martins, adjunto de Abel, acabou expulso já perto do apito final, numa fase em que os bancos das duas equipas se confrontavam no túnel de acesso aos balneários.

O @Flamengo foi o grande campeão da Supercopa KIA 2021! Veja a festa dos jogadores e a coletiva do técnico Rogério Ceni https://t.co/lAYCvDhwfg — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 11, 2021

Veiga “à Bergkamp”

Fora do campo os exemplos não foram os melhores, mas, no relvado, houve bons motivos de interesse.

Em Brasília, a equipa de São Paulo adiantou-se logo aos 2’, com um grande golo de Raphael Veiga. O médio começou por driblar um adversário, com um toque em habilidade, de costas para a baliza, ficando isolado. Perante o guarda-redes, finalizou de trivela. Uma jogada com parecenças com um golo lendário de Dennis Bergkamp, pelo Arsenal.

Raphael Veiga passa fácil por Willian Arão e marca um lindo com 1 minuto de jogo! Flamengo 0x1 Palmeiras #SupercopaDoBrasil pic.twitter.com/oVr8kKvqSX — Goleada Info (de ??) (@goleada_info) April 11, 2021

Depois de dois remates tortos de De Arrascaeta, Gabriel Barbosa empatou aos 23’, num lance confuso em que encostou para golo uma bola vinda do poste.

A seguir, começou o calvário do Palmeiras. Primeiro esteve muito perto do 2-1, numa grande perdida de Breno. Depois, chegou a expulsão de Abel. Logo a seguir, um penálti a seu favor foi revertido com ajuda do VAR. Logo a seguir, o Flamengo chegou à vantagem, com o uruguaio De Arrascaeta a vingar o desperdício que já tinha protagonizado.

A segunda parte acabou por ser menos fértil em emoção e só nos últimos 20 minutos o jogo voltou a ter lances de golo. Primeiro houve golo anulado a Gabriel Barbosa e, aos 75’, penálti a favor do Palmeiras. Converteu Roni, com um remate para o canto inferior direito.

Com o empate nos 90’, vieram os penáltis. Aí, foi mais forte o Flamengo, com triunfo por 6-5. Diego Alves, com três penáltis defendidos, foi o herói do Flamengo, mostrando que continua a ser um especialista nesta vertente do jogo.