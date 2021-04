São dois músicos, têm Bicho Carpinteiro e puseram Fado Beirão num videoclipe

Bicho-carpinteiro pode ser sinónimo de caruncho mas também de irrequietude, de quem não pára quieto. Mas se lhe tirarmos o hífen, Bicho Carpinteiro mantém a irrequietude, mas sem caruncho que se lhe pegue. Trata-se de um duo formado pelos músicos Vasco Ribeiro Casais (Omiri, Seiva, Dazkarieh) e Rui Rodrigues (Casuar, LOT, Uxu Kalhus, Dazkarieh) e foi há praticamente um ano que, em palco, criaram músicas para um álbum. O nome do grupo explica-o assim Rui Rodrigues: “Queríamos um nome que, além de nos representar, estivesse ligado ao imaginário português”. E Vasco Ribeiro Casais acrescenta: “Como nós passamos a vida a inventar projectos novos e não conseguimos ficar parados, achámos que o nome Bicho Carpinteiro assentava que nem uma luva nas nossas personalidades e que fazia todo o sentido com a música que fazemos.”

E a música que fazem é descrita, na apresentação do single e videoclipe Fado Beirão, que se estreia este domingo, como “um rock instrumental e um folk ‘musculado’ regado a viras, fados, chulas e lenga-lengas servidos numa bandeja de ambientes eletrónicos temperados com toda a riqueza que a tradição portuguesa têm para oferecer”. Porque “a tradição é uma coisa viva”.

Fado Beirão, explica Vasco, “é um fado instrumental composto por nós e tocado na viola beiroa e na viola braguesa, dois instrumentos tradicionais que não costumam estar ligados ao fado tradicional. Para além de usarmos esses instrumentos, também utilizámos cavaquinho, adufes e electrónica. Demos-lhe o nosso cunho e acaba por ser uma visão nossa do fado, que deu o mote para as composições seguintes do nosso projecto.” Rui: “A música foi composta e produzida entre Lisboa, Setúbal e Castelo Branco. Portanto, para além de ser tocada num instrumento originário da Beira Baixa, também a melodia nasceu em terras beirãs, nas mãos de um nativo beirão!”

Fado Beirão é um instrumental, mas no álbum que há-de vir ainda este ano (que terá também canções com letra) e nas apresentações ao vivo (há registos, no YouTube, de apresentações dos Bicho Carpinteiro na Fnac e no Westway Lab de Guimarães, em Abril de 2021) Vasco Ribeiro Casais tem a seu cargo a viola braguesa enquanto Rui Rodrigues toca viola beiroa. Além delas, ambos asseguram o mesmo lote de instrumentos: cavaquinho, bombos, programações e voz.