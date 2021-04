Mesmo vacinados, ainda há idosos que não podem sair dos lares quando querem

A questão das saídas não relacionadas com motivos de saúde é a mais arbitrária entre os lares: há os que as permitem com exigência de teste e isolamento de 14 dias — sendo, por isso, poucas as manifestações de interesse —, há os que as negam, e há ainda aqueles que facilitam se for por menos de 24 horas. No geral, os dirigentes defendem que os idosos precisam de reaver esse direito agora que estão vacinados.