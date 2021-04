Segunda fase da vacinação já começou em vários centros de saúde

Com a quase totalidade das pessoas com mais de 80 anos e do grupo entre os 50 e os 79 anos, com uma das quatro doenças definidas na fase 1, imunizadas com pelo menos uma dose de uma das vacinas, dá-se o passo seguinte.

Já há agrupamentos de centros de saúde onde a segunda fase do plano de vacinação contra a covid-19 começou e outros preparam-se para fazê-lo no início da próxima semana. Com a quase totalidade das pessoas com mais de 80 anos e do grupo entre os 50 e os 79 anos, com uma das quatro doenças definidas na fase 1 como de alto risco de mortalidade ou internamento em caso de infecção por SARS-CoV-2, imunizadas com pelo menos uma dose de uma das vacinas, dá-se o passo seguinte para se manter o ritmo de vacinação. Os centros de saúde começam assim a chamar o grupo entre os 79 e os 60 anos, usando o critério da idade.