Juiz arrasa acusação, mas mesmo assim Sócrates arrisca mais de 10 anos de prisão

Depois das brutais machadadas que o juiz Ivo Rosa deu esta sexta-feira à acusação da Operação Marquês, restaram poucas pedras de pé sobre as quase 190 imputações que o Ministério Público fez a 28 arguidos. O ex-primeiro-ministro José Sócrates, a figura central do caso, viu encolher de 31 para seis o número de crimes por que terá de responder em julgamento. Do rol de acusados apenas cinco serão julgados e por um total de 17 crimes. Neste grupo está Sócrates, o seu amigo e empresário Carlos Santos Silva, o antigo banqueiro Ricardo Salgado, o ex-ministro Armando Vara e o antigo motorista João Perna. Nenhum responde por corrupção.