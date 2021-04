Covid-19 em Portugal: mais seis mortes e 601 casos de infecção

Estão internados 466 doentes, menos 20 do que no dia anterior, dos quais 119 estão em unidades de cuidados intensivos, menos nove.

Registaram-se mais 601 infecções e seis mortes causadas pela covid-19, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicado neste sábado, relativo ao dia de sexta-feira.

Há menos 20 internamentos do que no dia anterior, dos quais menos nove são em unidades de cuidados intensivos. No total, há ainda 466 doentes hospitalizados, entre eles 119 nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 826.928 casos confirmados e 16.910 vítimas mortais. Há, também, mais 685 pessoas recuperadas este sábado, num total de 784.208.

São, então, 25.810 os casos activos em Portugal, menos 90 do que no dia anterior – este número é conseguido depois de subtraídos os óbitos e os recuperados ao número total de infecções. Há 17.407 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 535 do que no último balanço.

O Norte foi a região com mais casos confirmados, com 216 novas infecções, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 153. Os restantes dividem-se entre o Centro (mais 64), o Algarve (59) e o Alentejo (16). A Região Autónoma dos Açores soma mais 75 casos e na Madeira foram detectados 18.

Três das seis mortes registadas na sexta-feira ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e uma no Centro. Das vítimas, metade tinha mais de 80 anos (duas mulheres e um homem), e as restantes tinham entre 70 a 79 anos (três homens). Segundo o relatório da DGS, do total de óbitos registados, 8881 são homens e 8029 são mulheres, sendo que 11.137 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,8% do total.