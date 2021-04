O que têm Sócrates e Lula da Silva em comum? Dilma explica no novo livro do ex-primeiro-ministro

No novo livro de José Sócrates, a ex-Presidente do Brasil fala da lei como “arma de destruição civil e criminal de líderes políticos” e compara o ex-primeiro-ministro a Lula da Silva, que em Março viu as suas condenações no âmbito da Lava-Jato anuladas.

O que têm Franz Kafka, Lula da Silva, Émile Zola e José Sócrates em comum? Todos eles figuram no prefácio do próximo livro do ex-primeiro-ministro, num texto assinado pela ex-Presidente do Brasil, Dilma Rousseff. A antiga líder brasileira respondeu ao convite de José Sócrates e arranca as primeiras páginas do livro Só Agora Começou ― ​que chegará à bancas dias depois de ser conhecida a decisão instrutória do processo Operação Marquês ― comparando a situação do ex-primeiro-ministro José Sócrates e a de Lula da Silva, no Brasil, revela o Diário de Notícias neste sábado. Também neste dia as reacções à decisão instrutória continuaram a surgir (especialmente à direita).