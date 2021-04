Petição para afastar Ivo Rosa da magistratura já tem mais de 60 mil assinaturas

São já mais de 60 mil as pessoas que assinaram uma petição que pede “o afastamento do juiz Ivo Rosa de toda a magistratura”. Vítor Manuel de Magalhães Miranda Neve, autor do documento, defende que o juiz, que decidiu não levar José Sócrates a julgamento por corrupção, praticou “consecutivos erros judiciais lesivos" do Estado e que “não tem, perfil, rigor e equidade para exercer tal cargo”.

A petição foi colocada online pouco depois de o juiz de instrução ter decidido levar a julgamento o antigo primeiro-ministro por apenas seis (três de branqueamento de capitais e três de falsificação) dos 31 crimes pelos quais estava indiciado, deixando cair todas as acusações relacionadas com alegados casos de corrupção. Durante três horas, Ivo Rosa arrasou a acusação do Ministério Público (MP), afirmando que esta tem por base a "especulação e fantasia", e que “não prima pelo rigor necessário para que, com base nela, se extraiam as consequências jurídicas”.

O documento, endereçado ao presidente da Assembleia da República, à provedora de Justiça e ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça, conta já mais de 60 mil assinaturas. O autor do documento explica que Ivo Rosa “não tem perfil, rigor e equidade” para exercer tal cargo, recordando que a conduta do juiz “já foi várias vezes posta em causa por parte do MP, por este sistematicamente violar as leis, e criticado por juízes desembargadores sobre decisões tomadas”.

Na petição, Vítor Neves, que é autor de uma outra petição contra os "insultos à bandeira portuguesa e ao povo português", lembra que Ivo Rosa foi o juiz que absolveu os arguidos do mediático caso do "Gangue do Multibanco”, mesmo depois de o MP "ter provado os referidos assaltos, efectuados durante a noite, recorrendo a veículos de alta cilindrada furtados e pondo em causa a tranquilidade e a ordem pública”.

De acordo com o responsável pelo documento, “um dos arguidos era um ex-operacional das FP25”. Na mesma petição, o autor recorda que Ivo Rosa “mandou arquivar provas válidas” no caso do cidadão marroquino “acusado de estar ligado ao terrorismo e recrutamento para o Daesh”.

A petição, escreve Vítor Neves, "reflecte também o descontentamento dos cidadãos referente aos sucessivos erros do sistema informático para atribuição de juiz à Operação Marquês, tendo esta precedido de vícios e a qual merece um sorteio claro sem erros informáticos”. Assim, assumem os signatários, Ivo Rosa “não tem condições para ficar à frente do processo Operação Marquês. Este processo exige o total esclarecimento e condenação, se ficar provado, de todos aqueles que lesaram Portugal e os portugueses”.

O PÚBLICO tentou contactar o autor da petição, mas até ao momento não recebeu qualquer resposta.