Quando o Perseverance partiu da Terra, levou consigo o trabalho de Joana

Joana Neto Lima sempre olhou para o espaço com grande curiosidade. Quando era pequena, costumava apontar para as estrelas, enquanto sonhava com mundos desconhecidos a anos-luz da sua casa e ouvia os avisos da mãe para não o voltar a fazer, já que era um sinal de “mau agouro e azar”. Ignorava-os e não deixava que nada se sobrepusesse àquela paixão — excepto os filmes de Indiana Jones que “saltearam” o seu coração por uns anos.