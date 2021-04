O lado B da “harmonização fiscal”

Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, defendeu há dias que o imposto sobre o lucro das empresas devia ter uma taxa de 21% em todos os países do mundo. Aqui no PÚBLICO, Rui Tavares mostrou o seu entusiasmo com essa ideia – uma “reviravolta” contra o “regabofe global” do “planeamento fiscal agressivo por parte das multinacionais”, que nos rouba “o dinheiro que faz falta aos nossos hospitais, às nossas escolas, aos nossos parques e bibliotecas”.