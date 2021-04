Quebrar tabus na comunicação entre os pais e os adolescentes

A adolescência é um momento de transição de criança a jovem, onde se incluem algumas tarefas desenvolvimentais fundamentais do ciclo de vida, como a construção da identidade pelo autoconhecimento até os primeiros passos para a independência dos pais. Este período caracterizado por mudanças físicas e psicológicas, onde os amigos são considerados mais importantes do que todas as outras pessoas, ocorre a par de mudanças em áreas do cérebro responsáveis pelo controlo dos impulsos, pela sensatez, pela gestão emocional e pela organização, que podem gerar comportamentos impulsivos, instabilidade emocional e a sensação de que são o centro do mundo.