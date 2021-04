Apanhadores de lapas: suster a respiração, mergulhar, ver as lapas, apanhar, voltar

O gesto tem que ser rápido e preciso. Tac, tac, tac. Um jeito de pulso, muitos anos de experiência. “Muita gente diz que a apanha das lapas é fácil. Não é nada fácil.” Aurélio Barbosa sabe do que fala. Começou aos 15 anos a apanhar lapas na Madeira, hoje tem 45, e, se neste momento, não está no activo, é porque aguarda uma operação a uma perna. Mas as saudades de mergulhar nunca o abandonam.