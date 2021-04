Sempre que penso em paraíso, penso em Porto Santo

Mas porque será? Afinal, praia de encher o olho, águas translúcidas, temperaturas afectuosas, belezas, simpatias e recordações marcantes já eu tive e vivi por outros cantos do mundo. Será poesia, será ciência? Ambos?

Todos temos os nossos recortes perenes de paraíso, os que nos ajudam em momentos de sonho, ou, claro, de pesadelo, e nos intervalos mais equilibrados entre estes paralelos. Tenho vários – o meu menu, felizmente, é pródigo e diverso e tanto inclui praias perdidas como desertos no mar, lampejos de vales e montanhas solitárias como avenidas cintilantes e ruas obscuras; tenho fotogramas medicinais para cada circunstância do quotidiano​. Mas, neste caldo de recordações, em que cada um de nós se enreda, confesso que é em Porto Santo que a minha memória mais tem tendência a mergulhar para me trazer felicidade – e, por isso mesmo, não é raro perguntar-me porquê.