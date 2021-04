Rio Ave empata no Bessa no tempo de compensação

O Boavista empatou neste sábado diante do Rio Ave, no Estádio do Bessa (3-3), num jogo em que esteve quase sempre em vantagem, que acabou por deixar fugir já no tempo de compensação.

Os “axadrezados” inauguraram o marcador aos 3’, por Yusupha, que voltaria a marcar aos 13’, já depois de Gelson Dala ter igualado para os visitantes, aos 10’.

Em desvantagem ao intervalo, o Rio Ave foi à procura do empate e Pelé poderia ter feito o 2-2, mas falhou uma grande penalidade (52') muito contestada pelo Boavista.

O 2-2 acabaria por chegar, porém, aos 70’, pelos pés de Carlos Mané, numa altura em que os “axadrezados” já estavam reduzidos a 10 unidades, por expulsão de Hamache (56').

Ainda assim, os portuenses chegaram mesmo ao 3-2, na sequência de um livre indirecto, aos 82’, aproveitado por Rami: o central francês desviou de cabeça, ao primeiro poste, e a bola ainda desviou em Ronan antes de entrar.

O pressing do Rio Ave acentuou-se e, já no período de compensação, Fábio Coentrão recebeu a bola ao segundo poste na sequência de um canto. Livre de marcação, o lateral/extremo rematou cruzado para o empate.

Na sequência do golo e da reacção do banco dos vila-condenses, instalou-se alguma confusão na zona lateral, mas o resultado final já não sofreu alterações, mantendo-se o Rio Ave no 12.º lugar, com 28 pontos, e o Boavista em 15.º, com 25.