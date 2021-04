A retoma do Benfica vai a exame na Mata Real

Que o Benfica está a atravessar um bom momento, disso não há dúvida. Ganha jogos, não sofre golos e vai mostrando uma solidez e consistência que ainda não tinha mostrado esta época. Ninguém fez mais pontos que os “encarnados” nos oito jogos da segunda volta (20 em 24 possíveis, tal como o Sporting), o problema foram os pontos que perdeu na primeira volta (17) e esses já são irrecuperáveis.

Com o primeiro lugar ainda longínquo (a 11 pontos), Jorge Jesus olha primeiro para o segundo lugar (que está a três) e o caminho para lá chegar passa neste sábado (20h30, SPTV1) pela Mata Real e por um Paços de Ferreira que tem sido uma das melhores equipas do campeonato, mas que não ganha dois jogos seguidos há dois meses.

O Benfica do último mês tem sido aquilo que Jesus prometeu, uma unidade que ganhou coesão com o trabalho continuado e sem o fantasma da covid-19. Os “encarnados” ganharam os últimos seis jogos, marcaram 12 golos e não sofreram nenhum, subiram ao terceiro lugar e aproximaram-se dos dois primeiros.

“A equipa está há cinco, seis jogos sem sofrer golos. Melhorou muito colectivamente, os jogadores sabem mais o que têm de fazer e acho que o Benfica é a equipa que mais pontos fez. E também teve a ver com a entrada de alguns elementos, Helton Leite, o Lucas Veríssimo, o Diogo Gonçalves. Ainda faltam muitos jogos, ainda dá para ser a equipa com menos golos sofridos no campeonato”, refere Jesus.

E não é por o líder Sporting ter perdido dois pontos na jornada anterior que o técnico benfiquista começa a pensar imediatamente no primeiro lugar. Um objectivo de cada vez, assinala Jesus. “Estamos à procura do rival que esta à nossa frente. A motivação é tentar recuperar o segundo lugar. Faltam nove jogos, começa a haver menos pontos para poder recuperar. Estamos dependentes deles. O Sporting ter empatado um jogo não diz nada. Se continuar num período negativo já será qualquer coisa”, observou.

Ao contrário do Benfica, o Paços de Ferreira está numa fase irregular da época. Depois de ter iniciado 2021 com seis vitórias e um empate, a equipa de Pepa tem alternado triunfos com derrotas e perdeu contacto com os quatro da frente. Mas recebe os “encarnados” com vontade de ganhar, tal como já mostrara na Luz na primeira volta, em que acabaria por ser derrotada por 2-1 com um golo no tempo de compensação. Pepa sabe que vai enfrentar um adversário em boa forma, mas acredita num bom resultado: “Sabemos que em alguns momentos vamos ser empurrados para trás. Mas a superação é a nossa essência, só assim podemos roçar a perfeição para vencer o jogo.”