RB Leipzig aproxima-se do Bayern na Bundesliga

Há uma semana, o Bayern Munique festejou uma vitória frente ao RB Leipzig que marcava as diferenças entre os dois primeiros na Bundesliga alemã, mas a questão do título parece longe de estar resolvida com os resultados deste sábado. Os bávaros cederam um empate (1-1) no Allianz Arena frente ao Union Berlim e viram a distância baixar para cinco pontos em relação ao Leipzig, que goleou o Werder Bremen por 1-4.

Com seis jornadas ainda por disputar na Bundesliga, está tudo em aberto no que diz respeito à luta pelo título. Sem Lewandowski, lesionado, o Bayern tem tido alguns problemas de eficácia ofensiva e a sua defesa também já viu melhores dias, enquanto o RB Leipzig ganhou nova vida na busca pelo seu primeiro título de campeão, ao ver o rival a perder pontos desta maneira.

Depois da derrota sofrida na Liga dos Campeões com o PSG, o Bayern teve enormes dificuldades para ultrapassar a equipa de Berlim e só aos 68’ é que conseguiu marcar, por Musiala, isto numa altura em que o jovem português Tiago Dantas já não estava em campo - saiu aos 66’ na sua estreia como titular pelos bávaros.

Já perto do fim, o internacional dinamarquês Marcus Ingvartsen fez o empate para o Union, a quem um ponto na casa do campeão dará muito jeito na luta pela manutenção.

Em Bremen, o RB Leipzig derrotou com facilidade a equipa da casa, com dois golos de Soerloth, um de Dani Olmo e outro de Sabitzer. Rashica marcou de penálti para a equipa da casa.