Oeiras Open 2: Borges espera por Oliveira no Jamor

Nuno Borges vai estrear-se em finais do Challenger Tour, após eliminar o mais experiente Gastão Elias nas meias-finais do Oeiras Open 2. O tenista nascido na Maia, há 24 anos, só poucas horas antes vai saber o nome do seu adversário já que a segunda meia-final só será concluída na manhã de domingo.

Borges (378.º no ranking ATP) nunca tinha passado da segunda ronda em torneios challenger, mas viu premiada a sua maior agressividade para derrotar Elias (323.º), por 4-6, 6-2 e 6-3, ao fim de quase duas horas e meia, marcadas pelas interrupções causadas pela chuva, que atrasou o início e parou o encontro durante meia-hora após a conclusão do primeiro set.

“Entrei muito bem, mas não consegui ganhar o primeiro set, senti-me muito frustrado. A paragem ajudou-me a acalmar-me, mas ainda estou a tentar perceber como é que fui buscar a vitória; os segundo e terceiro sets foram muito duros. Não me sentia favorito, mas isso talvez me obrigou a fazer mais”, explicou Borges.

Por seu lado, Elias fez um balanço positivo das duas semanas de competição no Jamor – depois de ter sido finalista no Oeiras Open 1 – que lhe permitem aproximar-se do top 300. “Se me dissessem que ia sair daqui com 45 pontos teria aceitado logo, portanto nesse aspecto saio muito feliz. Dão-me confiança para continuar a tentar subir sem travões”, admitiu Elias, que não deixou de elogiar o compatriota Borges: “Tem muitas armas, serve muito bem, os inícios de jogada dele são muito bons e responde muito bem. É um jogador destemido e completo, é um pouco ‘maluco’ dentro de campo e isso faz com que seja uma pessoa muito perigosa e imprevisível”.

A chuva voltou a surgir durante a segunda meia-final, entre Gonçalo Oliveira (296.º) e o argentino Pedro Cachin (336.º), quando o portuense de 26 anos ia servir para fechar a partida inicial, a 5-4. O encontro recomeça este domingo, às 10 horas, e a final de singulares está agendada para as 12h30, seguida da de pares. “Vou tentar começar bem e ficar com o primeiro set na mão. Continuo esgotado, mas estou a gerir as minhas forças”, adiantou Oliveira, que procura a sua primeira final no Challenger Tour.