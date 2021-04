Marc Márquez regressa à competição no Grande Prémio de Portugal

O piloto espanhol Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo, vai regressar à competição no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, após nove meses de ausência.

Em comunicado lançado neste sábado, a equipa Honda revela que “na análise feita ao piloto pela equipa médica, quatro meses após a operação pela pseudo-artrose infectada do úmero direito, constatou-se uma evolução clínica muito satisfatória, com um evidente progresso no processo de consolidação óssea”. “Na situação actual, considera-se que o paciente pode voltar à competição, assumindo o risco implícito da sua actividade desportiva”, acrescenta.

Nas redes sociais, Marc Márquez disse estar “muito feliz” por poder regressar à competição. “Foram nove meses difíceis, com momentos de incerteza e altos e baixos. Agora poderei voltar a gozar a minha paixão”, escreveu Márquez.

O hexacampeão mundial de MotoGP sofreu uma fractura do úmero do braço direito na primeira prova da temporada passada, em Jerez de la Frontera (Espanha), e está afastado das pistas desde então, tendo passado por três cirurgias.

O alemão Stefan Bradl substituiu Márquez nas duas primeiras provas da temporada, com o espanhol a regressar na terceira, que se disputa de 16 a 18 de Abril, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.