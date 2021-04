João Vieira e Ana Cabecinha renovam títulos dos 20 km marcha

Os atletas João Vieira, do Sporting, e Ana Cabecinha, do Clube Oriental do Pechão (COP), renovaram neste sábado os títulos de campeões nacionais dos 20 km marcha de estrada, em Almeirim.

O “leão” João Vieira, de 45 anos, venceu pela nona vez consecutiva esta competição, alcançando o seu 60.º título nacional, com o tempo de 1h26m35s, numa prova que liderou desde o início.

Manuel Marques, do Atlético Clube da Póvoa de Varzim, com o tempo de 1h34m14s, terminou na segunda posição, e Rúben Santos, também do Sporting, com a marca de 1h37m57s, fechou o pódio, sendo o primeiro classificado dos sub-23.

No sector feminino, o desenrolar da competição foi idêntico, com Ana Cabecinha, do Clube Oriental de Pechão (COP), de 36 anos, a renovar o título de campeã, numa prova que dominou desde a partida e que terminou com a marca de 1h35m46s.

Cabecinha foi aumentando a distância em relação ao segundo grupo, liderado pela colombiana Arabelly Orjuela, que marchou extra competição, e no qual seguiam também a sub-23 Maria Bernardo, do COP, Carolina Costa, do Sporting, Inês Mendes e Inês Henriques, ambas do Clube de Natação de Rio Maior.

A segunda posição foi alcançada por Maria Bernardo, do COP, com 1h36m30s - tendo sido a primeira da categoria de sub-23 -, à frente da colombiana Arabelly Orjuela (1h36m32s). Carolina Costa, do Sporting, com 1h37m25s, foi medalha de bronze.