Desportistas que venham a Portugal para competir estão isentos de quarentena

Os clubes ou atletas estrangeiros, mesmo provenientes de países com elevada incidência de casos de covid-19, que se deslocarem a Portugal para disputar uma competição desportiva profissional não terão de cumprir quarentena profiláctica. É esta a orientação da Direcção-Geral da Saúde (DGS), depois da actualização realizada nesta sexta-feira.

“(...) Os passageiros dos voos originários de países que integram a União Europeia e dos países associados ao Espaço Schengen cuja taxa de incidência de infecção por SARS-CoV-2 seja igual ou superior a 500 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, que se desloquem a Portugal continental exclusivamente para prática de actividades desportivas integradas em competições profissionais internacionais, estão excepcionados do dever de cumprir um período de isolamento profiláctico de 14 dias, desde que garantido o cumprimento de um conjunto de medidas adequadas à redução máxima dos riscos de contágio”, pode ler-se no documento, que remete para o despacho n.º 3358/2021, de 26 de Março.

Já há, de resto, algumas equipas a beneficiarem dos efeitos desta norma, como acontece com as formações espanholas (Barcelona, Reus, Noia e Liceo da Corunha) que competem actualmente na Liga Europeia de hóquei em patins, que está a decorrer no Luso desde sexta-feira.

O mesmo sucederá, de resto, com várias outras modalidades ao longo das próximas semanas. Esta orientação, que de resto segue a mesma linha da prática adoptada no ano passado, aquando da realização da fase final da Liga dos Campeões, em Lisboa, permitirá evitar períodos de quarentena para a realização do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 ou do Estoril Open.

“Tendo em conta que se encontram agendadas diversas provas integradas em competições desportivas internacionais, a realizar em território nacional continental, importa definir tais medidas. Em Portugal, foram criadas infraestruturas que permitem que aqui se realize um conjunto relevante de provas internacionais, acolhendo equipas ou profissionais de práticas desportivas que dignificam o país e são relevantes para a economia de determinados territórios”, justifica a DGS.

Embora desobrigados de cumprirem os 14 dias de quarentena, todos os agentes desportivos que cheguem a Portugal para competir terão de respeitar as normas sanitárias em vigor, que implicam a criação de bolhas (onde os atletas e restantes elementos das comitivas de cada equipa se concentram) aplicadas ao alojamento e ao transporte, para além do habitual uso de máscara, distanciamento social e utilização de corredores de circulação específicos nos locais de treino e competição.