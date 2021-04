Chelsea vence antes de receber FC Porto

O Chelsea voltou às vitórias na Premier League inglesa, com um triunfo robusto em casa sobre o Crystal Palace por 1-4, em jogo da 31.ª jornada. Este triunfo devolveu os londrinos ao quarto lugar da geral, com 54 pontos, relegando o Liverpool (que vencera ao início da tarde o Aston Villa) para o quinto posto e fora do apuramento para a Champions.

Foi um bom ensaio do Chelsea antes de receber o FC Porto em Stamford Bridge na próxima terça-feira para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. A equipa de Sérgio Conceição terá de estar preparada para uma entrada muito forte dos “blues” em campo, tal como aconteceu neste sábado, em que o Chelsea já ganhava por 0-2 com apenas dez minutos de jogo.

Haavertz (8') e Pulisic (10') deram logo uma boa margem de manobra ao Chelsea, que chegou aos 0-3 ainda antes do intervalo, por Zouma (30'). A equipa de Roy Hodgson ainda conseguiu reduzir aos 63’, por Benteke, mas os “blues” repuseram a diferença aos 78’, com novo golo de Pulisic.