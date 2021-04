Bielsa derrotou o admirador Guardiola no Etihad

Um “bis” de Stuart Dallas garantiu hoje o triunfo por 1-2 do Leeds United, reduzido a 10 na segunda parte, no terreno do Manchester City, líder da Premier League inglesa, em jogo da 31.ª jornada.

Com a equipa reduzida a 10 jogadores desde o final da primeira parte, devido à expulsão de Liam Cooper, Dallas, que tinha inaugurado o marcador no estádio Etihad, aos 42’, bisou já em tempo de descontos (90'+1), garantindo o terceiro triunfo consecutivo do Leeds, equipa na qual o português Helder Costa foi titular.

Com João Cancelo e Bernardo Silva no “onze” titular, a equipa de Pep Guardiola, grande admirador de Marcelo Bielsa, técnico do Leeds, empatou a partida aos 76’, com um golo de Ferran Torres, após passe do avançado internacional português.

O City, que na terça-feira venceu o Borussia Dortmund por 2-1 na primeira mão dos “quartos” da Liga dos Campeões, somou assim a quarta derrota da época para a liga inglesa.

Os “citizens” mantém-se confortavelmente na liderança da liga inglesa, com 74 pontos, mais 14 do que o vizinho Manchester United, segundo classificado, que, no entanto, tem menos dois jogos disputados. Quanto ao Leeds, que fez apenas dois remates na partida, é nono classificado, com 45 pontos.