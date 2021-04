Benfica goleia Liceo na estreia na Liga Europeia

O Benfica foi o último dos clubes portugueses a entrar em cena na Liga Europeia de hóquei em patins e fê-lo com autoridade. Diante do Liceo, uma das melhores equipas espanholas, que na véspera tinha empatado com o Barcelona, os “encarnados” venceram por expressivos 7-2 e lideram agora o Grupo C.

No pavilhão do Luso, onde decorre a competição em formato concentrado, o Benfica chegou ao intervalo a ganhar já por 4-1, fruto de dois golos de Diogo Rafael, um de Valter Neves (numa excelente jogada colectiva) e outro de Gonçalo Pinto.

Com Pedro Henriques em bom plano na baliza portuguesa, o Benfica foi mostrando eficácia na finalização e chegou mesmo a estar a vencer por 7-1, depois de Diogo Rafael, de penálti, ter chegado ao hat-trick, de Sergi Aragonés ter marcado em contra-ataque e de Gonçalo Pinto ter bisado, num livre directo.

O melhor que o Liceo conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, por Marc Grau, a menos de dois minutos do final. Um golo que não evitou a eliminação dos galegos, que somam dois pontos em dois jogos, menos um do que o Benfica em apenas uma partida.

O apuramento para as meias-finais será decidido no domingo, às 20h, quando Benfica e Barcelona se defrontarem. Os catalães somam apenas um ponto e, por isso, terão de vencer o encontro para se apurarem, enquanto aos “encarnados” bastará um empate.

Nos outros jogos do dia, o Óquei de Barcelona empatou (5-5) com o Noia, no Grupo A, que é liderado pelo FC Porto. Os minhotos, que contaram com Miguel Rocha em grande plano, com três golos (Luís Querido e Dario Giménez também marcaram), vão medir forças com os “dragões”, no domingo (14h).

Bem lançada para o apuramento está a Oliveirense, que lidera o Grupo B, com os mesmos três pontos do Sporting, depois de ter goleado o Reus (5-1), com golos de Tato Ferrucio (dois), Lucas Martínez (dois) e Marc Torra. No domingo, a partir das 17h, a qualificação será discutida entre as duas equipas portuguesas.