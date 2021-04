Amorim crê que o Sporting “já vai ganhar o campeonato” mesmo que não seja campeão

Sobre o efeito mental do empate frente ao Moreirense, o treinador do Sporting avançou que este plantel “leonino”, pela “inconsciência” de alguns jogadores, sente pouco a pressão.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que o Sporting “já vai ganhar o campeonato”, retirando peso ao desfecho da I Liga. “O Sporting já vai ganhar o campeonato. Projectou jogadores e vai estar bem no futuro. O treinador é que pode perder o campeonato”, disse o técnico, neste sábado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Famalicão (domingo, 20h, SPTV).

Ainda sobre o efeito mental do empate frente ao Moreirense, Amorim avançou que este plantel “leonino”, pela “inconsciência” de alguns jogadores, sente pouco a pressão. “Tenho muitos jogadores inconscientes”, disparou, entre risos, acrescentando: “Já estive em grupos que sentiam muito mais [efeito mental do empate]. Sinto a equipa bem”.

Olhando para o plano futebolístico, o treinador do Sporting considera que “a equipa está a melhorar nos últimos jogos” e falou do que tem mudado nos adversários: “No início do campeonato, as equipas davam mais espaço nas costas e nós aproveitávamos. Mas temos vindo a melhorar nos últimos jogos e temos dominado sempre”.

Sobre o Famalicão, Amorim deixou rasgados elogios. “É uma equipa que vive um bom momento. O Famalicão tem vindo a fazer bons resultados e boas exibições. O treinador teve um grande impacto na equipa. Tem jogadores de grande qualidade, jovens e irreverentes. Saíram de um momento mau e estão num momento bom”.

Por fim, o técnico avançou que Nuno Mendes (saiu lesionado da última partida) está apto para ir a jogo, mas que Gonçalo Inácio e Bruno Tabata, ambos com traumatismos num treino, não poderão ir a jogo.