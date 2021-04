Alexander-Arnold salva Liverpool de mais um tropeção

Com Gareth Southgate a ver na bancada de Anfield, Trent Alexander-Arnold vestiu a pele de salvador do Liverpool no triunfo dos “reds” sobre o Aston Villa por 2-1 na Premier League. Com o jogo a acabar e com o Liverpool na iminência de perder mais pontos na luta por um lugar de Champions, o lateral-direito marcou o golo do triunfo, mostrando ao seleccionador inglês que merece estar nos eleitos para a fase final do Euro.

Mas, antes do golo salvador de Alexander-Arnold, as coisas estiveram bem complicadas para o Liverpool, que teve Diogo Jota a titular. Ollie Watkins colocou a equipa de Birmingham a ganhar aos 43’, mas foi uma vantagem que durou pouco, já que Roberto Firmino nivelou o marcador já nos instantes finais da primeira parte.

Depois passaram-se os 45 minutos da segunda parte sem que nenhuma das equipas conseguisse desfazer o empate, até ao momento em que o Liverpool conseguiu chegar ao triunfo. Numa jogada de insistência já para lá dos 90’, a bola foi ter com Alexander-Arnold e o lateral arrancou um tremendo remate de fora da área que não deu quaisquer hipóteses a Emiliano Martínez.

Acredite-se, ou não, esta foi a primeira vitória do Liverpool em casa para a Premier League inglesa em 2021 - nos sete jogos anteriores realizados em Anfield este ano, a equipa de Jurgen Klopp tinha perdido seis e empatado um. E foi também a primeira vez que conseguiu marcar mais do que um golo em casa em 2021, o que é mais um indicador da época francamente negativa que o Liverpool está a ter, depois de ter sido campeão na época passada.

Ainda assim, com este triunfo, os “reds” continuam na luta por um lugar entre os quatro primeiros, ocupando precisamente o quarto posto, com 52 pontos, a par do West Ham, que tem menos um jogo.